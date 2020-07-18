شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مستقر أمام الدولار.. والذهب يتمسك بمستوى 1800 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر اليورو مقابل الدولار، الجمعة، مترقباً نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو.

ومن المستبعد الخروج بنتائج من القمة قبل الليل، على أفضل تقدير، لكن سواء تم التوصل إلى اتفاق أو انهارت المحادثات سيكون لذلك تأثير كبير على العملة حين تُستأنف التداولات الاثنين المقبل.

واستقر اليورو، الذي تراجع عن أعلى مستوى في أربعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع، عند 1.1389 دولار. وارتفعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه الاسترليني إلى 90.72 بنس.

وكتب جيفري هالي المحلل لدى أواندا «التوصل إلى نتيجة إيجابية من شأنه أن يدفع العملة الموحدة لإعادة اختبار أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 1.1450 دولار» مشيراً إلى أن التوصل إلى نتيجة غير مواتية ربما يدفع اليورو للانخفاض إلى 1.13 دولار.

وقال مارشال جيتلر رئيس أبحاث الاستثمار لدى بي.دي سويس لعملائه إن الآثار المترتبة على اليورو إذا مضى الاتحاد الأوروبي قُدماً في خطته ستكون طويلة الأمد أيضاً.

ويتوقع العديد من المتعاملين ألا تتوصل القمة إلى اتفاق وأن يحتاج قادة الاتحاد الأوروبي للاجتماع مجدداً للتوصل إلى تسوية.

وفي الأسبوع، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب مقابل الين والاسترليني والفرنك السويسري. وانخفض اليوان بأكبر قدر في ثلاثة أسابيع في ظل تزايد مطّرد للتوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الدولار عند 107.13 ين ولم يطرأ تغير يُذكر على الاسترليني عند 1.2541 دولار. وجرى تداول الدولار عند 0.9451 فرنك سويسري قرب أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو/ تموز.

وهبط اليوان بأكبر قدر من 24 يونيو/ حزيران إلى 6.9982 للدولار.

خلاف أمريكا والصين

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إلى ذلك، استقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار، الجمعة، بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1798 دولاراً.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني «يظل الذهب قوياً بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب».

الملاذ الآمن

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضاً من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.

وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 822.07 دولار.

وهبطت الفضة 0.7 في المئة إلى 19.03 دولار لكنها تتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

(رويترز)