الدرهم أقل 30%من قيمته الحقيقية أمام الدولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



أظهر مؤشر «بيج ماك» نصف السنوي الصادر عن مجلة ال «أيكونومست»، أن الدرهم الإماراتي مقوم بأقل من قيمته أمام الدولار الأمريكي بنسبة 30% كما في يوليو 2020، وذلك قياساً بالقيمة الشرائية لشطيرة «بيج ماك» المعتمدة كمعيار لتقييم العملات.

وتأتي الإمارات في المركز ال 17 عالمياً من حيث ارتفاع سعر شطيرة البيج ماك.

ويقيس المؤشر سعر صرف العملة على أساس سعر البيج ماك الذي يفترض أن يكون واحداً على مستوى العالم، ويصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهم، مقابل 5.71 دولار في الولايات المتحدة، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 2.58 درهم، مقابل سعر صرف حقيقي عند 3.67 درهم.

وبالمقارنة مع اليورو، فإن الدرهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%، إذ إن سعر الشطيرة 4.21 يورو، ما يعني أن سعر الصرف يفترض أن يكون 3.50 درهم، مقابل سعر فعلي عند 4.18 درهم.

وبحسب المؤشر النصف سنوي، يعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 6%، حيث تباع البيج ماك ب3.39 جنيه، ما يعني أن سعر الصرف من المفترض أن يكون 4.35 درهم، مقابل سعر الصرف الفعلي عند 4.63 درهم.

وتعتبر تكلفة شطيرة البيج ماك في سويسرا الأعلى عالمياً، حيث أظهر المؤشر أن عملتها (الفرنك السويسري) مقومة مقابل الدولار بأعلى من قيمتها وبفارق 21%، ويبلغ سعر الشطيرة 6.50 فرنك.