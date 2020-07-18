شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادية» تضغط على الأسواق وسط شراء انتقائي للأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سيطرت النزعة البيعية على معظم جلسات الأسبوع المنصرم في الأسهم المحلية، غير أنها تكون مدعومة بسيولة قوية، فيما جاءت معظم عمليات التسييل من المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية، وتركزت بشكل رئيسي على بعض أسهم قطاعي العقار والبنوك.

وأمام هذه التراجعات نجحت بعض الأسهم في الارتفاع خلال أسبوع بعد أن استهدفتها مشتريات انتقائية، ومنها «أرابتك» بارتفاعه 14% مع سيولة بلغت 79 مليون درهم فقط، وكذلك «الاتحاد العقارية» بنموه 1.81% وبسيولة ب150.67 مليون درهم، و«داماك» بتداولات بلغت 38.4 مليون درهم وارتفع 8.16%، وفي سوق أبوظبي ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.28% مع سيولة متواضعة ب2.23 مليون درهم.

انخفضت أسهم «إعمار العقارية» 4% و«الدار» 5.52% و«إعمار مولز» 6% و«إعمار للتطوير» 1.87%.

وفي القطاع البنكي، انخفضت الأسهم القيادية بصورة جماعية في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.4% مستحوذاً على المركز الثاني من حيث السيولة ب68.5 مليون درهم في أسبوع، على عكس «أبوظبي الأول» بتراجعه 1.45% و«أبوظبي الإسلامي» بنزوله 1.07% وانخفض «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» 3.82% و0.26% على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى برز «أمانات» في المركز الثاني من حيث استقطابه للسيولة 113.5 مليون درهم لكنه ارتفاع 0.11%، كما شهد سهم «اتصالات» القيادي في سوق أبوظبي ارتفاعاً 0.12% واحتل المركز الثالث في جذب السيولة بقيمة 68.4 مليون درهم.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.4 مليار درهم فقط، منها 940 مليون درهم في دبي و475 مليون درهم في أبوظبي.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 1.4% إلى 2052.67 نقطة، مع انخفاض قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والخدمات. وهبط قطاع البنوك 1.66% بعد هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.82% و«دبي الإسلامي» 0.26%.

كما هبط قطاع العقار 2.4% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 4% و«إعمار مولز» 6% و«إعمار للتطوير» 1.87% وذلك في مقابل ارتفاع «أرابتك» 14.03% و«الاتحاد العقارية» 1.81% و«داماك» 8.16%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.14% بنزول «سوق دبي المالي» 1.38% رغم ارتفاع «شعاع كابيتال» 4.51% واستقرار «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.35% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 0.6% و«الخليج للملاحة» 0.84% مع استقرار «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 0.49% إلى 4274.46 نقطة بضغط من تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والتأمين.

وانخفض قطاع البنوك 1.27% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي الإسلامي» 1.07% مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.4%.

وتراجع قطاع العقار 5.16% بفعل تراجع «الدار» 5.52% في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.28%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 3.1% مستمداً الدعم من صعود «دانة غاز» 5.07% و«طاقة» 0.91% و«أدنوك للتوزيع» 2%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 4.54% بفعل ارتفاع «إشراق» 12.11% و«العالمية القابضة» 4.05% و«الواحة كابيتال» 6.43%.

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توجّه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، جاء في الصدارة «أبوظبي الأول» بقيمة 78 مليون درهم مغلقاً عند 10.88 درهم تلاه «أبوظبي التجاري» مستقطباً 68.5 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 5.02 درهم ثم «اتصالات» بتداولات 68.4 مليون درهم، وأقفل عند 16.74 درهم.

وكان السهم الأكثر جذباً للسيولة في سوق دبي خلال أسبوع «إعمار العقارية» بقيمة 150.67 مليون درهم مغلقاً عند 2.64 درهم، تلاه «أمانات» بسيولة 113.5 مليون درهم وصعد على أساس أسبوعي بنسبة 0.11% فقط، ليغلق سعره عند 0.892 درهم، وجاء في المركز الثالث «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً تداولات بقيمة 88.3 مليون درهم وأقفل عند 8.55 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «بلدكو» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 13.2% مغلقاً عند 0.283 درهم، تلاه «أكسا الهلال للتأمين» بارتفاعه 12.47% وإغلاق عند 0.55 درهم، ثم «إشراق» بصعوده 12.11% عند 0.25 درهم.

وفي المقابل، سجل «الشارقة للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 9.51% مغلقاً عند 2.57 درهم تلاه «بنك الشارقة» بنزوله 9.43% ليغلق عند 0.557 درهم ثم «أسمنت الخليج» وهبط 5.82% ليغلق عند 0.34 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي خلال أسبوع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بنسبة 14.83% ليغلق عند 4.8 درهم تلاه «أرابتك» بصعوده 14.03% إلى 0.764 درهم ثم «اكتتاب» وزاد بنسبة 10.12% إلى 0.185 درهم.

وفي المقابل سجل «دبي للمرطبات» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.66% مغلقاً عند 9.26 درهم تلاه «إعمار مولز» بنزوله 6% عند 1.41 درهم ثم «آن ديجيتال سيرفسس» منخفضاً 5.47% إلى 0.121 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 105 ملايين درهم محصلة شراء منها 8.34 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و96.66 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 105 ملايين درهم محصلة بيع توزعت بواقع 1.05 مليون درهم محصلة بيع العرب و103.95 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي كانت وجهة الشراء من نصيب المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين وبصافي استثمار بلغ 63 مليون درهم محصلة شراء منها 3.6 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و55.17 مليون درهم حصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 63 مليون درهم محصلة بيع.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير» و«سيراميك رأس الخيمة» و«داماك» و«العالمية القابضة» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الدار» و«أبوظبي التجاري» و«جي إف إتش».

المؤسسات

وفيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية خلال الأسبوع المنصرم، فقد اتجهت نحو التسييل بصافي استثمار بلغ نحو 104 ملايين درهم محصلة بيع منها 53.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي و51 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 104 ملايين درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 53.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي و51 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.