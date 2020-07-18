«رينو» تقدم عروض الصيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بعد انطلاق نسخته الثالثة والعشرين من 9 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل، يأتي مهرجان مفاجآت صيف دبي، حدث التسوق السنوي الأبرز الذي ينتظره الكثيرون، معززاً بعرض رائع تقدمه رينو من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

ويعتبر هذا الحدث من أكثر مهرجانات التسوق جاذبية، حيث ينتظره العملاء بشغف، وتستقبله رينو بعروض فريدة في هذا الموسم لتلبية تطلعات العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة من العربية للسيارات. وسيستفيد المشترون المتحمسون خلال هذا الحدث من التأمين المجاني وخدمة الصيانة المجانية والضمان لمدة خمس سنوات/ مليون كم، كما تشمل العروض تشكيلة واسعة من سيارات رينو. (تطبق الشروط والأحكام)