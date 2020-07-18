شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيفات «المعمورة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لشركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ» (مبادلة للاستثمار - المقر) عند درجة AA مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت الوكالة تصنيف برنامج سندات الشركة متوسط الأجل، وبرنامج سنداتها باليورو طويل الأجل وقصير الأجل عند درجتي AA وF1+ على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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