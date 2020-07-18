العبّار: الأعمال في دبي ستعود إلى طبيعتها 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب محمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، عن تفاؤله بعودة الحياة والأعمال إلى ما كانت عليه في دبي قريباً، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية وتعاملت بنجاح مع جائحة «كوفيد 19».

وتوقع العبّار خلال مقابلة مع «بلومبيرج» على هامش مؤتمر في دبي، أن يعود قطاع الأعمال في الإمارة إلى طبيعته خلال منتصف العام المقبل، ولكن ذلك يعتمد على أداء كل قطاع على حدة، حيث ستكون أعمال بعض القطاعات أفضل من الأخرى.

وأوضح أن «إعمار» كانت مستعدة جيداً منذ البداية للتعامل مع الآثار المترتبة على جائحة «كوفيد 19»، حيث أعادت ضبط ميزانياتها وملف ديونها وتخارجت من بعض الأعمال غير الأساسية، للتركيز على ما هو مهم بالنسبة لها. (بلومبيرج)