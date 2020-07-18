«أودي أبوظبي» تمدد عروض الصيف لسبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



مددت أودي أبوظبي، الوكيل الحصري لسيارات أودي في أبوظبي والعين، حملتها الصيفية حتى سبتمبر 2020. وأضافت إليها نماذج جديدة تشمل A5 Sportback الجديدة وA4 الجديدة وQ5 الشهيرة، لتقدم لعملائها قيمة مضافة عبر مجموعة أوسع من الطرازات.

تتضمن العروض الترويجية الموسمية تقسيطاً بفائدة صفرية لمدة تصل إلى 5 سنوات، ودعم الدفعة الأولى، وضمان ممدد، وباقة خدمات لراحة بال طويلة المدى، كما تأتي جميع الطرازات المشمولة في العرض أيضاً مع ضمان إعادة شراء للسنوات الأربع التالية.

كما تأتي أودي Q3 Sportback وA5 Sportback وA4 مع مستوى إضافي من راحة البال، تشمل الخدمة الكاملة والضمان، والتصليح الذكي لمدة عامين، والتأمين والتسجيل المجاني للعام الأول.

أما أودي Q5 فستكون مؤهلة للحصول على تمويل بفائدة 0٪ لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما يسمح للعملاء بتوزيع كلفة امتلاك مركبتهم الجديدة من أودي. وبالنسبة للباحثين عن كلفة أولية أصغر ستسهم أودي أبوظبي والعين بما يصل إلى 20٪ من الدفعة الأولى على طراز A8.