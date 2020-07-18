شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانات» تجري محادثات بيع جامعة ميدلسكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها، إن شركة أمانات القابضة، تجري محادثات حصرية لبيع حرم جامعة ميدلسكس في دبي لمجموعة «ستادي وورلد إديوكشن هولدينج».

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن «أمانات» وقعت اتفاقية بيع وشراء مع «ستادي وورلد» التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشيرة إلى أن الصفقة تتطلب موافقة هيئة التعليم، كما أن المحادثات ليست نهائية. (بلومبيرج)

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