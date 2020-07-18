دوكاتي «Superleggera V4» تصـل إلـى الإمـارات فـي أكتوبــر

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كشفت شركة «ريفليوشنز للإكسسوارات»، الموزع الرسمي للدراجات النارية «دوكاتي» في دولة الإمارات، عن المزايا الجديدة والخصائص المتوفرة في دراجة دوكاتي النارية من طراز «Superleggera V4»، والتي تعتمد على ألياف الكربون في معظم أجزائها الخارجية ما يساعد على تخفيف الوزن وزيادة السرعة.

تم الانتهاء من إنتاج أول دراجة من الطراز المحدود، والذي يتضمن 500 دراجة نارية مرقّمة، من بورجو بانيغال في إيطاليا، على أن تصل داخل دولة الإمارات في أكتوبر القادم.

وكشفت الشركة أنه تم تعزيز دراجة «Superleggera V4» الجديدة بمحرك Desmosedici Stradale R القوي رباعي الأسطوانات بسعة 998CC، ويزن 2.8 كغ أقل من محرك 1,103cc - V4، ويولّد قوة أكثر من 224 حصاناً في الظروف العادية، وقوة تصل إلى 234 حصاناً عند استخدام عادم Akrapovič المصنوع من التيتانيوم.