شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة وأجوبة مهمة قبــل وأثنــاء السفــر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تستمر النقاط الساخنة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد، في الظهور، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وغيرها.

لذلك من الواضح أن هذا الفيروس لا يزال يسبب ضرراً حقيقياً للأفراد، ولا يزال البقاء في المنزل هو الخيار الأكثر أماناً عندما يتعلق الأمر بصحتك، جنباً إلى جنب مع صحة كل شخص قد تتواصل معه أثناء السفر، وبعده. مع ذلك، فإن العديد من الأشخاص يسافرون بالفعل، أو يخططون لذلك، سواء لأسباب أساسية، أو للسياحة، والترفيه عن النفس بعد الخنقة التي كانت حاصلة. عموماً، تأكد من أنك لست مريضاً، ولم تتعرض لأي شخص مصاب بفيروس كورونا، قبل أن تقرر السفر لأي مكان، وبأي وسيلة نقل كانت.

وسيكون من الرائع أن يخضع الجميع لاختبار الفيروس قبل السفر، وتجنب السفر إذا كان لديك أي أعراض إصابة بفيروس كورونا. نريد أن نحمي بعضنا بعضاً بقدر ما نحمي أنفسنا. اغسل يديك كثيراً، وحافظ على مسافة في كل خطوة على الطريق. ولا تقلق فقط بشأن الوقت المستغرق على متن الطائرة ،أو القطار، بل يجب الحرص أيضاً في المطار ومحطات التوقف البرية، وطابور الانتظار، والوجبات الخفيفة المقدمة في المطارات وغيرها، إضافة إلى استخدام المرافق العامة. شيء آخر من الجيد أن تفكر فيه، هو أنه يمكنك إحضار أقنعة وجه إضافية معك، واطلب من الأشخاص الآخرين الموجودين في مساحتك ارتداء أقنعتهم.

* ما مدى خطورة السفر خلال جائحة «كوفيد-19»، وماذا يمكننا فعله للتخفيف من هذا الخطر؟

إذا كنت مقدماً على أمر يزيد من خطر إصابتك أو نقلك لعدوى الفيروس، فيجب عليك استخدام العديد من وسائل وتقنيات الأمان التي تقلل خطر الإصابة إلى أدنى مستوى له.

هناك تفاصيل دقيقة يمكن أن تساعدك على البقاء بأمان قدر الإمكان أثناء السفر، بدءاً من المناقشات حول وضع النقل نفسه إلى فترات الراحة، والتسوق، وتناول الطعام.

* هل الرحلات البرية خيار السفر الأكثر أمناً؟

يعتقد الناس أن الرحلات البرية هي خيار السفر الأكثر أماناً خلال جائحة «كورونا». هذا صحيح، ولكن بشرط أن تكون رحلات بسيارات خاصة.

وبحسب خبراء الأوبئة، والأمراض المعدية، فإن رحلة الطريق الخاصة هي الأكثر سلامة للصحة العامة، لأنك لا تشارك المساحة مع الأشخاص بالطريقة التي تفعلها في الحافلة، أو القطار، أو على متن الطائرة.

إنه خيار أفضل من الطيران، والقطارات، لأنك تستطيع اختيار من ستجلس معه في السيارة. ولكن احذر، يجب أن تتوقف عند أقل عدد ممكن من محطات التوقف على الطريق، لأنه نظرياً، أي توقف جديد، من المحتمل أن تتعرض فيه لأشخاص آخرين قد يكونون سبباً لنقل العدوى. ومن الصعب تخيل خيار سفر آخر أكثر أماناً من الرحلات البرية الخاصة. ويمكنك السفر بمفردك إن أحببت، واتخاذ قراراتك الخاصة حول متى، وأين قد تحتاج إلى لتوقف.

* ما مدى خطورة استخدام المرافق العامة على طول الطريق، في محطات الوقود والاستراحات؟

تشير المزيد من البيانات إلى أن احتمالية الإصابة تكون أعلى بكثير في الأماكن الداخلية، والمغلقة.

وعندما نفكر في استخدام المرافق العامة، سنفكر في عدد الأشخاص الذين استخدموها قبلنا. وإذا ارتدى الأشخاص في هذه المرافق أقنعة الوجه، وتأكدوا من غسل الأيدي بعناية شديدة، ومنح الآخرين المساحة التي قد يحتاجون إليها، ولم يمكثوا فترات طويلة للنظر في المرآة وتفحص الوجه ومستحضرات التجميل عند النساء، فسيكون خطر الإصابة أقل بكثير.

* هناك آراء متباينة عن سلامة الفنادق والمنتجعات السياحية. ما الذي يجب أن يبحث عنه المسافرون عندما يتعلق الأمر بمكان للراحة؟

أهم ما في الموضوع هو أن يتم تنظيف وتعقيم الغرفة، أو الشقة الفندقية بعناية بعد خروج آخر ضيف، وأن يكون هناك فترات زمنية كافية بين كل تسجيل خروج، ودخول جديد.

وعلينا الطلب من المالك فتح النوافذ قبل الوصول، وعندما نصل، علينا مسح الأسطح القابلة للمس مثل مقابض الأبواب وأزرار الميكروويف. كل ذلك يساعد في تقليل مخاطر التعرض للفيروس.

لا تتواجد في المناطق الأكثر ازدحاماً في الفندق. ولا تنزل إلى صالة الاستقبال إلا للضرورة.. وتمثل المصاعد منطقة صغيرة مغلقة قد تشاركها مع شخص آخر، لذلك حاول استعمال السلالم وتجنب حجز غرفة في الطوابق العلوية، إن استطعت. وطالما أنك تقيم في غرفة الفندق، فستكون المخاطر أقل مما لو ذهبت إلى المساحات المشتركة.

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* الخروج لتناول الطعام أو التسوق. هل هناك طريقة لجعل هذه الأشياء أكثر أماناً؟

من الأسلم تجنب هذه الأنشطة قدر الإمكان. ولكن إذا كنت تريد الخروج لتناول الطعام في أحد المطاعم، فابحث عن تناوله في الهواء الطلق، أو على الطريق، أو في أحد المنتزهات. وبالنسبة للأسواق، تجنب المغلقة، فمناطق الأسواق الخارجية هي الأفضل خلال هذه الفترة. ولكن إذا كان متجراً داخلياً، فتأكد من أن الموظفين يرتدون أقنعة، وأن العملاء الآخرين يرتدون أقنعة. وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى في المتجر. وفكّر في كيفية تقليل اتصالك المباشر بالآخرين، سواء عند انتقاء الحاجيات، أو الانتظار عند نافذة الدفع، وحتى بطريقة الدفع نفسها. وإذا كان هناك الكثير من الأشخاص داخل المتجر أو المطعم، من الأفضل ألا تدخل.

* ما الذي يجب أن تبحث عنه عندما يتعلق الأمر بوجهة الانطلاق؟ هل يجب عليك مراقبة حالات «كوفيد-19» لهذه المنطقة؟

ليس من المقبول والمنطقي السفر إلى مدن صغيرة قد لا تحتوي على عدد كاف من أسرّة المستشفيات، والخدمات الطبية. من الأفضل السفر إلى مناطق أكبر حتى لو كان ذلك يعني عدداً أكبر من السكان.

وكُن على دراية بلوائح الحجر الصحي في مدينتك، والمدن الأخرى. وقد لا يستحق الأمر أن تسافر إلى مكان ما وتجد نفسك تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في الذهاب، وعند العودة إلى المنزل. كُن على علم أيضاً بمعدلات الإصابة بالفيروس التاجي المحلي، لتقييم مستويات المخاطر حسب المكان. ولا تسافر من، أو إلى المناطق ذات المستويات العالية من الإصابة بفيروس كورونا. ولن أقول إن الخطر ينخفض إذا ذهبت إلى مناطق ريفية. يجب أن تكون حذراً للغاية بشأن اتخاذ أكبر قدر ممكن من الاحتياط.

التخييم أكثر أماناً

وعن السؤال عن أن التخييم أكثر أماناً من فندق، الجواب يكون بنعم، إذا التزمت بإرشادات السلامة العامة، وأنت أكثر قدرة على الابتعاد اجتماعياً، ولا تتواصل مع الضيوف الآخرين، أو موظفي الفندق بكل أقسامه.

والتخييم يكون في الهواء الطلق، وأنت تحضر جميع مستلزماتك الخاصة، خاصة إذا كنت تأخذ خيمتك الخاصة. هذا بالتأكيد أكثر أماناً. واعتماداً على موقع التخييم، قد يكون لديك مرافق عامة مشتركة، والتي قد تمثل الخطر الرئيسي، ولكن بشكل عام، التخييم هو المكان الأكثر أماناً من الفندق لتنجب الإصابة بالفيروس. فالهواء متجدد بشكل تلقائي، وفرصة الناس للبقاء بعيدين عن بعضهم بعضاً أفضل. لكن قد يكون هناك بعض التحديات في غسل الأيدي بعناية، أو استخدام الحمام بطريقة آمنة. ويجب الانتباه لذلك.

السفر بالسيارة له ضوابط

يعد السفر في سيارة واحدة مع أشخاص لا يعيشون في منزل واحد آمن في حالة التزام الجميع قبل السفر بالبعد عن الناس وعدم الاختلاط بهم.

يرى خبراء الصحة العامة والأمراض المعدية أن السفر مع الأشخاص من داخل دائرتك الضيقة، أو منزلك، هو الأكثر أماناً. وإذا اضطررت للسفر بسيارة واحدة مع أشخاص من خارج فقاعة أسرتك، يجب أن تقوم بالحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوماً قبل ذلك.

وسيقلل ارتداء الأقنعة وإبقاء جميع نوافذ السيارة مفتوحة، من خطر انتقال العدوى داخل السيارة. وفي حال أردت استعمال مكيف السيارة، احرص على إبقاء خيار تدوير الهواء من الخارج إلى الداخل بوضعية التشغيل.

وكلما زاد عدد الأشخاص داخل السيارة زادت مشاركة الهواء بينهم. وهو ما سيزيد بالمقابل من خطر التعرض للعدوى.

القطار أكثر مرونة بالتباعد

توفر القطارات مرونة أكبر في السفر، ولكن هناك بعض عيوب السلامة. وبما أن التباعد هو القاعدة رقم واحد لتفادي فيروس كورونا، هل توفر القطارات مساحة كافية بين الركاب لتحقيق ذلك؟

أبداً، إلا إذا بقيت نصف المقاعد أو الصفوف فارغة للسماح بمسافات كافية للمسافرين. وإذا كان بإمكانك التأكد من أنك على بعد ست أقدام من مجموعات أخرى من الناس، فستكون أكثر أماناً، ولكنها تظل مساحة مغلقة، لذلك قد لا تكون ست أقدام كافية داخل القطارات. وفي الداخل، إذا سعل شخص ما، فإنه يمكن أن يبقى الفيروس في الهواء، الذي لا يتدفق بشكل جيد، لساعات.

وإذا كان لديك مقصورتك الخاصة، ستكون طريقة مثالية للسفر بالقطار.