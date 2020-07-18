شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تكشف عن «إلنترا N لاين» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «هيونداي موتورز» عن التصميم الجديد المطور لسيارة «إلنترا N لاين» الرياضية، والتي ستتاح في صالات العرض قريباً. وعرضت الشركة تفاصيل أخرى حول التصميم الجديد للجيل السابع من «إلنترا N لاين» المستوحى بالكامل من تصاميم الإحساس الرياضي الخاص ب«هيونداي».

ويتميز التصميم بهيكل منخفض وواسع، وتمتاز الشبكة الأمامية بمظهر أكثر وضوحاً وقوة، وتمت إعادة تصميم المصد لاستيعاب أفضل لفتحات الهواء المستوحى من سيارات السباق. وتؤكد التنانير الجانبية لسيارة «إلنترا N لاين» و«جنوط» الإطارات المعدنية مقاس 18 بوصة مع المكابح الأكبر حجماً على البعد الرياضي الذي لا يخلو من الأناقة والجمالية.

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