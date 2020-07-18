«فولكسفاجن» تتوقع انخفاض مبيعاتها في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت فولكسفاجن: إنها تتوقع انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة في خانة الآحاد في العام الجاري في الوقت الذي ستساعد فيه طرز جديدة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وأخرى فاخرة الشركة في التعافي من تراجع للمبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وباعت شركة صناعة السيارات الألمانية 1.59 مليون سيارة في الصين في أول ستة أشهر من 2020، بانخفاض 17 في المئة من 1.92 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي 2019 ككل، باعت فولكسفاجن نحو 4.32 مليون سيارة في البلاد.

وفولكسفاجن أكبر شركة أجنبية لصناعة السيارات في الصين، وتليها منافستها الأمريكية جنرال موتورز.

وانخفضت مبيعات السيارات الإجمالية في البلاد، والتي تشمل سيارات الركوب والسيارات التجارية، 17 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات في الصين انخفاض المبيعات للعام ككل بنسبة تراوح بين عشرة وعشرين في المئة. (رويترز)