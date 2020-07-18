شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لمبيعات سيارتي «أفياتور» و«كورسير» في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت «لينكون» الشرق الأوسط في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلى نسبة مبيعات شهرية لها على مدى أربع سنوات، مع تخفيف قيود حظر التجوّل في جميع أنحاء المنطقة، وعودة هواة السيارات الفاخرة إلى القيادة على الطرقات.

وقد نمت مبيعات «لينكون» بشكل ملحوظ في جميع أنحاء المنطقة وبنسبة بلغت 36% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل مجموعة سيارات الدفع الرباعي القوية لدى علامة «لينكون» الفاخرة، والتي تشمل أيضاً سيارة «نافيجيتور» ذات الحجم الكامل، وسيارة «نوتيلوس» متوسطة الحجم والمزوّدة بمحرّك «توربو».

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