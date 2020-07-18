شكرا لقرائتكم خبر عن دبي وأبوظبي بين أفضل 10 وجهات للسياحة العلاجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة جديدة أن دبي وأبوظبي من بين أفضل 10 وجهات في العالم للسياحة العلاجية؛ حيث أظهر أحدث مؤشر للسياحة العلاجية للعام 2020-2021، أن دبي حلت في المركز السادس عالمياً، وأبوظبي في المركز التاسع؛ لتوفيرهما أفضل خيارات الرعاية الصحية للزوار. والمؤشر صادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية (IHRC)، ويشمل 46 وجهة حول العالم؛ حيث تم تصنيفها وفقاً لعدد من المعايير بما في ذلك حالة قطاع السياحة العلاجية في هذه الوجهات وجاذبيتها، ومدى جودة خدمات الرعاية الصحية. واحتلت كندا المركز الأول في السياحة العلاجية، تلتها سنغافورة واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة في المراكز الخمسة الأولى.
وجاءت كوستاريكا في المركز السابع بعد دبي، في حين حلت الهند في المركز العاشر.
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