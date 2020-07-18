شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي موتورز» تحتفل بمرور 35 سنة بعروض مميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
تحتفل شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، بالذكرى 35 لتأسيسها، وذلك بتقديم مجموعة من العروض المذهلة التي تستمر حتى 30 سبتمبر.
وتأسست الشركة عام 1985 بفضل الشيخ محمد بن بطي آل حامد في أم النار وكانت عبارة عن صالة عرض صغيرة وورشة عمل يعمل فيها 24 شخصاً. وقد توسعت شركة أبوظبي موتورز بشكل كبير وأصبحت واحدة من أنجح الوكالات في الشرق الأوسط.
وكشفت عن مجموعة متميزة من العروض الحصرية على منتجات وخدمات BMW وMINI وBMW Premium Selection وMINI Next وMotorrad وخدمة ما بعد البيع. وستوفر للعملاء مجموعة من عروض التمويل، والتخفيضات على قطع الغيار والخدمات، ومعدلات خاصة على القروض المصرفية.
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