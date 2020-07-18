مستثمرون: حركة تجارية نشطة في العين بعد تخفيف القيود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

تشهد المحال التجارية في مدينة العين حركة نشطة بعد التخفيف التدريجي للقيود وانخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»المسجلة في الدولة، وأيضاً سلسلة الإجراءات الاحترازية والمسح الواسع الذي يتم إجراؤه في المدينة، لتسهم جميعها في خلق نوع من الطمأنينة لدى جمهور المستهلكين الذين يتوجهون إلى الأسواق لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم في إطار التزامهم بإتباع التعليمات الوقائية.

وأكد عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت التجارية أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي بعد أن شهدت بعض المحال التجارية نوعاً من الركود خلال الأشهر الماضية والتي تخللها انتشار الوباء، كما أشار بعضهم إلى الدروس الاقتصادية والترويجية المستفادة من «كوفيد-19» والتي ستجعلهم مستقبلاً يمارسون نشاطهم في ظروف مختلفة ومواجهة التحديات وخلق طرق وأساليب عرض وبيع تتناسب مع الأوضاع القائمة مهما بلغت صعوبتها.



نوع من التوازن

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وأكد عصام إبراهيم، مستثمر، أن دولة الإمارات بشكل عام تتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة بسبب استقرارها طوال السنوات الماضية، وخلال فترة انتشار وباء «كوفيد-19» والذي ألقى بظلاله على الحركة الاقتصادية بالعالم، تمكنت الحكومة الرشيدة من خلق نوع من التوازن للمحافظة على الحركة الاقتصادية وفي نفس الوقت حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن الخطط الاقتصادية التي تم إتباعها- ومنها تخفيف القيود مع تأكيد ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية- ساهمت في تنشيط الاقتصاد بمدينة العين أيضاً بشكل تدريجي حيث يشهد الشهر الجاري تسارعاً ملحوظاً في عجلة الحركة بأسواق ومتاجر مدينة العين، فاقت بسرعتها التوقعات وبدأت حركة البيع والإقبال على الشراء تتزايد بشكل ملحوظ وبنسب عالية مقارنة بحركة البيع مع بدء انتشار «كوفيد -19»، لافتاً إلى أن البطء في حركة البيع خلال الفترة الماضية، والذي شهدته جميع المنشآت التجارية في العالم يعتبر أمراً طبيعياً في ظل انتشار الوباء.

وأضاف: بالرغم من أن المجتمع المحلي حديث العهد بهذه الظروف الصحية إلا أن بعض التجار استطاعوا أن يوجدوا حلولاً منطقية تساعدهم على تخطي الأزمة، خاصة أن التاجر ملتزم بمصاريف محددة واجب توفيرها، حيث قام البعض بابتكار طرق وأساليب بيع تواكب الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتوصيل الخدمة للمنزل وغيرها.



مؤشرات إيجابية



وذكر محمود مروان، مستثمر، أن الدماء بدأت تتدفق مجدداً في شريان الحياة الاقتصادية بمدينة العين بنسب تصل إلى حوالي 70 % وهو ما يعتبر من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أن التحسن مستقبلاً سيصل إلى أعلى مستوياته وأن حركة البيع ستعود إلى سابق عهدها وهو ما يشجعني كتاجر على ضخ البضائع وعرضها في الأسواق دون خوف، خاصة أن الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي وفرت أجواء آمنة، شجعت الجمهور على الوجود في المراكز التجارية وشراء مستلزماتهم بأنفسهم.

وأشار إلى أن التجارة فن ومهارة وقدرة على مواجهة التحديات وقراءة المؤشرات، حيث إن البعض واجه خسائر كبيرة خاصة الذين يمارسون أنشطتهم في مراكز تجارية تم إغلاقها خلال فترة التعقيم الوطني، بينما استطاع التاجر الذكي تقليص خسائره بالاعتماد على وسائل التواصل الحديثة، وإنشاء متاجر إلكترونية للوصول إلى الزبون في منزله وإتاحة الفرصة أمامه للتبضع عن بعد.