شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل مسابح فنادق أبوظبي بضوابط وقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جميع المنشآت الفندقية في الإمارة، بإعادة تشغيل المسابح لديها، اعتباراً من الخميس، 16 يوليو، شريطة الالتزام بجميع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الدولة في ما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد -19».

وأصدرت الدائرة تعميماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية لاستئناف نشاط المسابح في الفنادق على مستوى إمارة أبوظبي، وتشمل إجراء فحص لجميع العاملين للتأكد من خلوهم من الفيروس، وألا يتعدى عدد مستخدمي المسبح 50%.

وتشمل التعليمات أيضاً: الإبقاء على مسافة تباعد بواقع مترين، بين أسرّة التشمس.

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