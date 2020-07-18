ارتفاع التضخم السنوي لمنطقة اليورو 0.3% في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات: إن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت قليلاً في يونيو/حزيران، بينما تراجعت مقاييس للتضخم الأساسي تستبعد المكونات المتقلبة، مؤكدة تقديرات صادرة في وقت سابق.

وقال يوروستات: إن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 ارتفع 0.3 في المئة في يونيو/حزيران؛ بعد أن زاد 0.1 في المئة فقط في مايو/أيار، بما يتماشى مع تقديرات صادرة عن المكتب في وقت سابق في 30 يونيو/حزيران.

وعلى الرغم من الارتفاع، فإن التضخم ما يزال يقل كثيراً عن المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي قرب اثنين في المئة أو أقل من ذلك على المدى المتوسط.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس سنوي بنسبة 3.2 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد التكتل، 1.2 في المئة في يونيو/ حزيران. وعوضت تلك الزيادات انخفاضاً نسبته 9.3 في المئة في أسعار الطاقة.

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وأظهرت بيانات يوروستات أنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب؛ لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، نمت الأسعار 1.1 في المئة على أساس سنوي، لتسجل تراجعاً من 1.2 في المئة في مايو/أيار.

وتراجع معيار أضيق نطاقاً للتضخم الأساسي، يستثني أيضاً أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه العديد من خبراء الاقتصاد، إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي من 0.9 في المئة في مايو/ أيار.

وأكد معيارا التضخم الأساسي التقديرات السابقة الصادرة عن يوروستات.

وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم منطقة اليورو أيضاً 0.3 في المئة في يونيو /حزيران. (رويترز)