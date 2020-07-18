شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق في الأغلب على ارتفاع محققة مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث تخلصت من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة، وتجاهل المستثمرون أزمة "كورونا" في ظل التفاؤل بشأن لقاح واعد.



وأعلنت شركة "موديرنا" هذا الأسبوع أنها ستبدأ في السابع والعشرين من يوليو/تموز الجاري المرحلة الثالثة والنهائية من تجارب لقاحها الواعد للوقاية من فيروس كورونا، في حين كشفت شركة "جونسون أند جونسون" عن أنها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأولى من تجارب لقاحها الآخر.



وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" عن تفاؤلهما بشأن قرب تطوير لقاح فعال ضد المرض.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من الفيروس وتسجل زيادات يومية قياسية من الإصابات والتي تجاوزت 3.5 مليون حالة.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن ارتفاع وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 17.3% إلى 1.18 مليون وحدة خلال يونيو/حزيران في حين انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 73.2 نقطة في يوليو/تموز.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 40.59 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.02 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.5% مغلقا عند 43.13 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 26672 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 26808 نقاط وأقل مستوى عند 26619 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 10503 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 10532 نقطة وأقل مستوى عند 10421 نقطة.



أما "إس اند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 0.3% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3224 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3، وبلغ اعلى مستوى عند 3233 نقطة وأقل مستوى عند 3205 نقاط.