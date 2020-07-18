الاقتصاد

الصويا تواصل مكاسبها مدعومة بالطلب الصيني القوي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقوة الطلب الصيني على السلع الزراعية من الولايات المتحدة.


وعززت الشركات الصينية الخاصة من مشترياتها على الصويا والذرة الأمريكية التزاما بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.


وعلاوة على ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب أحواء الطقس في ولايات الغرب والوسط الأمريكي والتي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب والمحاصيل الزراعية المختلفة.

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وتسبب الجفاف في بعض المناطق المزروعة بالصويا والذرة في أمريكا في عدم يقين بشأن جودة ووفرة المحاصيل في موسم الحصاد الحالي.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 956.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 8.98 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 8.98 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 8.92 دولار.

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