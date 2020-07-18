شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تجدد رخصة عربيتك إلكترونيا.. وزير الاتصالات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن كيفية تجديد رخصة السيارة عبر منصة مصر الرقمية، قائلاً إن الحكومة ستطلق منصة تضم 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية، منها خدمة تجديد رخص السيارة، حيث سيقوم المواطن بتسجيل بياناته على المنصة في المرة الأولى فقط، ويحصل على "باسورد" ليدخل مرة أخرى من خلاله بعد تسجيل رقمه القومي، ثم بعد ذلك يختار خدمة تجديد الرخصة، وله أن يقبل أداء قيمة الرخصة أو التظلم منها، ونتيجة هذا التظلم ستصله عبر رسالة على هاتفه، وبعدها يحدد موعد لتوصيل الرخصة له على منزله".

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن إطلاق منصة مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية خلال أسابيع، وستضمن هذه المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

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وأضاف الوزير، خلال استضافته ببرنامج المواجهة على فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، أنه جاري ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 30 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.

وأشار الوزير، إلى تجربة بورسعيد، قائلا إنه تم إطلاق نحو 20 إلى 30 خدمة عبر منصة بورسعية في يونيو الماضي وتم إطلاق العديد من الخدمات تدريجياً حتى وصلت اليوم إلى 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد.