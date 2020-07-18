شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن إطلاق منصة مصر الرقمية خلال أسابيع بجميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق منصة مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية خلال أسابيع، وستضمن هذه المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

وأضاف الوزير، خلال استضافته بقناة "cbc extra"، مساء اليوم الجمعة، أنه جارى ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 30 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت.

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وأشار الوزير، إلى تجربة بورسعيد، قائلا إنه تم إطلاق نحو 20 إلى 30 خدمة عبر منصة بورسعية في يونيو الماضي وتم إطلاق العديد من الخدمات تدريجياً حتى وصلت اليوم إلى 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد.