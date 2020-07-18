شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة "البنك العربي الأفريقي" تدفع "بالم هيلز" لصدارة أنشط 10 شركات بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت شركة بالم هيلز للتعمير في صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول 557.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 813 مليون جنيه، وذلك بعد تنفيذ صفقة شراء البنك العربي الأفريقي الدولي حصة 12.25% من الشركة بقيمة 544.2 مليون جنيه، تلاها "البنك التجاري الدولي" بحجم تداول بلغ 5.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 380.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 89.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 302.7 مليون جنيه، ثم " مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 80.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 239.9 مليون جنيه، ثم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 83.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 228 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس " دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 149 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 207.1 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 129.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 185.1 مليون جنيه، ثم "سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 36.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 143.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 96.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 139.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "جي بي أوتو" بحجم تداول بلغ 61.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 132.8 مليون جنيه.

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 1425.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 3.8% مغلقًا عند مستوى 2202.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.53% مغلقًا عند مستوى 12160.04 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 702.43 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 313 مليار جنيه إلى 298.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 182.4 مليار جنيه إلى 177.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%.