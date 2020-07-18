الاقتصاد

الفضة تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وحققت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة التطورات على صعيد أزمة .


ويقترب عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم من 14 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 590 ألف شخص، وفقا لبيانات جامعة "جون هوبكينز".

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وزادت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عزم إدارته فرض حظر للسفر إلى أمريكا من أعضاء الحزب الشيوعي في بكين وأسرهم.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 956.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% إلى 19.764 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 19.79 دولار وأقل سعر عند 19.377 دولار.

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