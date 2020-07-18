شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلا عقب تصريحات "أندرو بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور تصريحات من رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



وذكر "بيلي" في مناقشات افتراضية أجريت عبر الإنترنت أن هناك إشارات على التحسن والتعافي في بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل قوي نوعا ما بالاقتصاد البريطاني.

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وذكر "بيلي" بأن قطاع الإسكان يعد من بين القطاعات التي أظهرت تعافيا وإشارات تحسنن من الأضرار التي تعرض لها بسبب أزمة "كورونا" كما أن هناك زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الجديدة، لكنه أكد عدم تحسن قطاعي الترفيه والضيافة والفنادق بعد.



وأشار "بيلي" إلى أن بنك إنجلترا لا يعلم مدى الضرر وإلى أي مدى سيتسبب فيروس "كورونا" في مشكلة للاقتصاد البريطاني خاصة في ظل التكهن بحدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس ربما تعيد قيود الإغلاق والعزل العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2567، وسجل أعلى سعر عند 1.2575 في حين سجل أقل سعر عند 1.2511.