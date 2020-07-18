شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مدعوما بتراجع ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استفادة المعادن النفيسة من أزمة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" على مستوى العالم إلى نحو 14 مليون حالة في حين تجاوزت الوفيات مستوى 590 ألف شخصن بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".

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وعلى صعيد البيانات اليوم، انخفض مؤشر "ميتشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 73.2 نقطة في يوليو/تموز من 78.1 نقطة في يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاعا إلى 79 نقطة.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن عزم إدارته فرض حظر للسفر إلى الولايات المتحدة على جميع أعضاء الحزب الشيوعي في الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% وأغلق الجلسة عند 1810 دولارات للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى سعر عند 1813.9 دولار وأقل سعر عند 1795.2 دولار.