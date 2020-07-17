شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز تصنف النظرة المستقبلية للكويت "سلبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنفت وكالة ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية، كما صنفت العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند 'AA-'، وأكدت ستاندرد اند بورز إن النظرة المستقبلية للكويت جرى تعديلها إلى سلبية بسبب استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية والتصنيفات أُكدت عند 'AA-/A-1+'

وتشير تقديرات ستاندرد اند بورز إلى أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز الموازنة صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.

وأكدت الوكالة أن الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للكويت تعكس بشكل أساسي نظرتها للمخاطر النابعة من الضغط المالي بما في ذلك الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام