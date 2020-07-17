شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهي.. و"السعودية" تربح 17 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحاً 10 نقاط ليغلق عند مستوى 7,426.76 نقطة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار ريال، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.26% رابحاً 16.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.48 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.4% خاسراً 29.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.19، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ شهرين من التداول، وخسر رأس المال السوقي 3.82 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.48% خاسراً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي ربح 1.66 مليار درهم، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحاً 10 نقاط ليغلق عند مستوى 7,426.76 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية-نمو بنسبة 1.78% خاسراً 149.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8,180.48 نقطة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.48 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.46 مليار سهم بقيمة 30 مليار ريال.

وصعد ببورصة السعودية، 11 قطاعاً على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.4% مدفوعاً بصعود سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.8%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.2%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.26% رابحاً 16.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.76 مليون سهم بقيمة 4.74 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.26% رابحاً 16.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.76 مليون سهم بقيمة 4.74 مليون دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.99% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.52%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.04% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.4% خاسراً 29.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.19، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ شهرين من التداول، وخسر رأس المال السوقي 3.82 مليار درهم، ليغلق عند مستوى 292.01 مليار درهم. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.4% خاسراً 29.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.19، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ شهرين من التداول، وخسر رأس المال السوقي 3.82 مليار درهم، ليغلق عند مستوى 292.01 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع العقارات بنسبة انخفاض 2.3% بضغوط هبوط أسهم شركة إعمار مولز بنسبة 6%، إعمار العقارية بنسبة 4%، إعمار للتطوير بنسبة 1.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.66% بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.8%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.14%.

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بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.48% خاسراً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي ربح 1.66 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.3 مليار درهم. بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.48% خاسراً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.46 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي ربح 1.66 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.3 مليار درهم.

وهبطت ببورصة أبوظبي، قاعات العقارات بنسبة 5.15%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.53%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.66% خاسراً 85.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.83% خاسراً 102.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5501.61 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسراً 50.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.46% خاسراً ليغلق عند مستوى 4129.20 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.66% خاسراً 85.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.83% خاسراً 102.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5501.61 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسراً 50.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.46% خاسراً ليغلق عند مستوى 4129.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 890.29 مليون سهم بقيمة 169.03 مليون دينار عبر تنفيذ 37.8 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 487 مليون دينار ليغلق عند مستوى 28.752 مليار دينار.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.06% خاسراً 5.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.66 نقطة، ، وخسر رأس المال السوقي 793 مليون ريال ليغلق عند مستوى 545.006 مليار ريال، بضغوط هبوط أرباح الشركات القطرية، حيث أعلنت 5 شركات النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، وتراجع صافي ربحها 20.31% إلى 4.41 مليار ريال، مقابل 5.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2019.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، خلال الأسبوع المنتهي، 1.99 مليار سهم بقيمة 2.93 مليار ريال، عبر تنفيذ 52.47 ألف صفقة، وتراجع 15 سهماً على رأسها المستثمرين القطريين بنسبة 9.73%، بينما ارتفع 32 سهماً في صدارتها الطبية بنسبة 29.95%.

وهبط ببورصة قطر، 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 6.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.