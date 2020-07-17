شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: من المستبعد تغير سعر النفط بعد تخفيف قيود أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قال اليوم الجمعة إنه لا يتوقع تغيرا لأسعار النفط العالمية بعد تخفيف لقيود مجموعة أوبك+ على إنتاج النفط. ونقلت إنترفاكس عن نوفاك القول إن أسعار النفط فى نطاق بين 40 و43 دولارا للبرميل شبه متوازنة.

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