شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال لبنانيين عن الاقتصاد المصرى: تحسن كبير لم نشهده من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من رجال الأعمال اللبنانيين، بأداء الحكومة المصرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب قدرتها على توفير كافة السلع الأساسية دون نقص في أي سلعة ودون زيادة في الأسعار، وحرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحقق معدل نمو إيجابي، علاوة على إنشاء مشروعات قومية ضخمة وطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص، في الوقت الذي تتوقع فيه كافة المؤسسات الدولية تراجع الاقتصاد العالمي.

قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "أتواجد في مصر منذ 40 عاماً، ولم أشعر بتحسن اقتصادي مثل الذي حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية"، مدللاً على حديثه بمثال حول مشروعه إنشاء أول سوق لتجارة نصف الجملة للملابس الجاهزة ومستلزماتها، والذي يعرضه على كافة الوزراء منذ 8 سنوات، ولكن عندما عرضه على وزير التموين الحالي الدكتور على المصيلحي تحمسه له، وذلل كافة العقبات لإنشاء المشروع، والذي سيكون الأول في الشرق الأوسط.

وأضاف "حدرج"، لـ"الخليج 365"، :"نحن محظوظين بالتواجد في مصر خلال فترة أزمة فيروس كورونا، لأن الدولة نجحت في توفير كافة السلع دون أي زيادة، وشعرنا وكأننا نعيش في الجنة".

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واتفق معه محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، قائلاً: "على مدى 6 سنوات، قدمت مصر نموذجاً فى الإصلاح الشامل والجرئ ساعد مصر فى تجاوز العديد من الأزمات والتحديات، لتقف اليوم مصر فى وضع يسمح لها بالخروج الآمن من أزمة كورونا، وستصبح بإذن الله فى مكانة اقتصادية مهمة بعد انتهاء الأزمة على المستوى العربي والدولى".

وأكد على ثقته فى تجاوز مصر أزمة فيروس كورونا للعديد من الأسباب أهمها هو وحدة الصفوف والوقوف صفا واحدا فى نموذج تاريخي للتكافل والتكامل بين جميع أطراف المجتمع من قطاع خاص يعي دوره الوطني ومجتمع أعمال ومجتمع مدني يقدم كل ما فى وسعه وحكومة تسبق، وتسابق الزمن وتعمل باحترافية وتماسك، بالإضافة إلى أن كل ذلك يقف ورائه رئيس شجاع، نرى ونقدر كل ما يقدمه من مشروعات قومية علاقة تخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "الحوت"، أن التفاف القطاع الخاص والمجتمع المدني خلف القيادة السياسية الشجاعة والحكومة كان عاملا حاسماً في العودة تدريجياً والتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الخطيرة في إطار من التكاتف والتكامل الذي يميز مصر عن غيرها من المجتمعات التي أصابها بعض من الأنانية والتخبط في التعامل مع الأزمة وتباعتها المختلفة.

واكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أن القطاع الصناعي عليه دور مهم فى الفترة الحالية فى توازن بين توفير احتياجات المشروعات القومية وتأمين استمرارها وتسليمها طبقاً للخطة الموضوعة من الحكومة، وفى نفس الوقت تأمين كل الإجراءات للحفاظ على صحة وحياة العمال وتأمين أساليب المعيشة لهم