شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض مع تصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تصاعد في أزمة فيروس "كورونا" لا سيما في الولايات المتحدة التي تشهد تفشيا واسع النطاق للمرض.



وصرح المستشار الصحي للبيت الأبيض ومدير المعهد الوطني للحساسية "أنطوني فاوتشي" بأن الإدارة الأمريكية تحتاج لإعادة ضبط استراتيجيتها في التعامل مع الفيروس التاجي.



وارتفع عدد الإصابات بـ"كورونا" على مستوى العالم إلى نحو 14 مليون حالة في حين تجاوزت الوفيات مستوى 590 ألف شخصن بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".

Advertisements



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض مؤشر "ميتشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 73.2 نقطة في يوليو/تموز من 78.1 نقطة في يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاعا إلى 79 نقطة.



وزادت حدة التوترات بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عزم إدارته فرض حظر للسفر إلى الولايات المتحدة على جميع أعضاء الحزب الشيوعي في الصين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 956.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.