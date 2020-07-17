شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يخترق زوج اليورو مقابل الدولار مستوى 1.1420 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1500، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1.1420 سيؤكد استمرار الارتفاع، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1270.

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