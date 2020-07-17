شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصادي الأمريكي 6.6% في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر خبراء صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، من أن الناتج الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6% في 2020 ، بسبب صدمة جائحة فيروس كورونا، لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بفيروس كورونا وزيادة آخذة في التفشي للفقر.
وأشار خبراء الصندوق، بعد إتمام مراجعة طبقاً للمادة الرابعة لأكبر اقتصادات العالم، إلى مخاطر أخرى، بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي وديون الشركات بشكل كبير مع احتمالات تضخم منخفض أو ربما سالب.
وقالت المذكرة هناك ضبابية هائلة تكتنف اتساع نطاق صدمة كوفيد-19 اقتصادياً، سيستغرق الأمر على الأرجح فترة أطول، لإصلاح الاقتصاد وعودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصادي الأمريكي 6.6% في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.