البنك الدولي: «العشرين» نحو مد أجل تجميد ديون الدول الأشد فقراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئيسة الجديدة للخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إنه من المرجح أن تمد مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى أجل تجميد لمدفوعات خدمة الديون في ما يتعلق بالديون الثنائية الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقراً، لما بعد نهاية 2020.

وقالت كارمن راينهارت، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في بير ستيرنز بدأت مهام وظيفتها الجديدة في 15 يونيو/ حزيران، إن الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر حدة ويستغرق التغلب عليها وقتاً أطول مقارنة بما كان متوقعاً في البداية.

وقالت إنه من «المحتمل جداً» أن يوافق مسؤولو المالية بمجموعة العشرين على مد أجل عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون، والذي من المقرر انتهاؤه بنهاية 2020، لكنها ليست على يقين من حدوث ذلك عندما يعقدون اجتماعاً عن بعد غداً السبت.

(رويترز)