شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توقع اتفاقا مبدئياً مع الهند لتخزين النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، إنه وقع اتفاقاً مبدئياً مع مسؤولين هنديين بشأن خطط لتخزين الهند النفط الخام في احتياطي الطوارئ النفطي الأمريكي.

وقال برويليت للصحفيين خلال مؤتمر عن بعد، بمشاركة وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إن المسؤولين سيناقشون التفاصيل بشأن إمكانية تخزين النفط في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا توقع اتفاقا مبدئياً مع الهند لتخزين النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.