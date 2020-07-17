شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين مع تزايد إصابات كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت معنويات المستهلكين الأمريكيين على غير المتوقع في النصف الأول من يوليو/تموز، وذلك في ظل عودة أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الارتفاع في شتى أنحاء البلاد.

وقالت جامعة ميشيجان اليوم الجمعة، إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين انخفض إلى قراءة عند 73.2 من 78.1 في يونيو/ حزيران.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أوائل هذا الشهر صعود مؤشر المعنويات إلى 79.

(رويترز)

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