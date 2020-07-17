استئناف تقديم خدمة الشيشة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أصدرت «بلدية دبي» التعميم الخارجي رقم (61) بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة اعتباراً من يوم السبت 18 يوليو/ تموز 2020.

وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين تقديم الشيشة في إمارة دبي ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها وعددها 51 إجراء.

ومن أبرز هذه الإجراءات والتدابير الحرص على تطبيق شروط التعقيم لجميع المرافق والأدوات المستخدمة في المنشأة، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة للعاملين فيها والمرتادين.

وتشمل هذه الشروط تخصيص غرفة عزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، أو المؤكدة بفيروس «كوفيد-19». كما يجب على المنشأة الاحتفاظ بسجلات متكاملة للموظفين والعاملين والزائرين بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الزيارة بغرض تقديم الدعم عند الضرورة.

وأكد التعميم على السماح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل استخدام، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل تقديمها للعميل، مع زيادة دورية النظافة والتطهير في مناطق التدخين.