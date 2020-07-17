شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكى يواجه مخاطر كبيرة وطريق تعاف طويلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة من أن الناتج الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6 بالمئة في 2020 بسبب صدمة جائحة فيروس كورونا، لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بفيروس كورونا وزيادة آخذة في التفشي للفقر.
وأشار خبراء الصندوق، بعد إتمام مراجعة طبقا للمادة الرابعة لأكبر اقتصادات العالم، إلى مخاطر أخرى، بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي وديون الشركات بشكل كبير مع احتمالات تضخم منخفض أو ربما سالب.
وقالت المذكرة "هناك ضبابية هائلة تكتنف اتساع نطاق صدمة كوفيد-19 اقتصاديا...سيستغرق الأمر على الأرجح فترة أطول لإصلاح الاقتصاد وعودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة".
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