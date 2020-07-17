شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره مع تخطي "برنت" مستوى 43 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل المخاوف المتواصلة بشأن الطلب العالمي نتيجة أزمة فيروس "كورونا" والتوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام على مستوى العالم وهما الولايات المتحدة والصين.



وكشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 180 حفارا هذا الأسبوع.



ويخشى محللون من تفاقم الأوضاع وعودة قيود الإغلاق والعزل في بعض الدول في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم مقتربة من 14 مليون حالة.

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وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم أن إدارته تدرس فرض حظر سفر للولايات المتحدة على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 40.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.02 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.4% إلى 43.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.