شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 793 مليون ريال خلال أسبوع..والمؤشر العام يتراجع بنسبة 0.06% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.06% خاسراً 5.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.66 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وخسر رأس المال السوقي 793 مليون ريال ليغلق عند مستوى 545.006 مليار ريال، بضغوط هبوط أرباح الشركات القطرية، حيث أعلنت 5 شركات النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، وتراجع صافي ربحها 20.31% إلى 4.41 مليار ريال، مقابل 5.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2019.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، خلال الأسبوع المنتهي، 1.99 مليار سهم بقيمة 2.93 مليار ريال، عبر تنفيذ 52.47 ألف صفقة، وتراجع 15 سهماً على رأسها المستثمرين القطريين بنسبة 9.73%، بينما ارتفع 32 سهماً في صدارتها الطبية بنسبة 29.95%.

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وهبط ببورصة قطر، 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 6.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.

وكانت إدارة بورصة قطر، قد خاطبت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم الشركة، وأفادت الشركة بعدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل الشركة، مع تأكيدها على التزامها التام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمبادئ الإفصاح وبمبدأ الشفافية والحرص على مصالح المتعاملين.

فيما أعلنت شركة قطر للوقود (وقود)، عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث بلغ صافي الربح 270.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 548.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0,27 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/06/2020 مقابل عائد على السهم بواقع 0,55 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019.