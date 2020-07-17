أمريكا توقع اتفاقا مبدئيا مع الهند لتخزين النفط باحتياطى الولايات المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت اليوم الجمعة إنه وقع اتفاقا مبدئيا مع مسؤولين هنديين بشأن خطط لتخزين الهند النفط الخام فى احتياطي الطوارئ النفطي الأمريكى. وقال برويليت للصحفيين خلال مؤتمر عن بعد بمشاركة وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن المسؤولين سيناقشون التفاصيل بشأن إمكانية تخزين النفط في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

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