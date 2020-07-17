شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 17-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 17-7-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ولقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط".

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.71%تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 1425.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 3.8% مغلقًا عند مستوى 2202.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.53% مغلقًا عند مستوى 12160.04 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 702.43 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.71%تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 1425.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 3.8% مغلقًا عند مستوى 2202.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.53% مغلقًا عند مستوى 12160.04 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 702.43 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 313 مليار جنيه إلى 298.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 182.4 مليار جنيه إلى 177.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 495.4 مليار جنيه إلى 475.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%.

وزير الاتصالات يلتقى بأعضاء أول بعثة افتراضية من ألمانيا لمصرالتقى الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وبحضور الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، والمهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. وزير الاتصالات يلتقى بأعضاء أول بعثة افتراضية من ألمانيا لمصرالتقى الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وبحضور الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، والمهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في حوار مفتوح مع المشاركين في بعثة الأعمال من شركات مصرية وألمانية؛ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والتي ترتكز على ثلاثة محاور وهى تنمية المهارات الرقمية، ودعم الابداع الرقمي، وتحقيق التحول الرقمي؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، على اهتمام الوزارة بإعداد كوادر بشرية مدربة في مجالات التكنولوجيات الرقمية وتشجيع الشباب على العمل الحر وتأهيلهم بما يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية وذلك من خلال تنفيذ خطة للاستثمار في العقول البشرية بمستهدف 100 ألف متدرب مع نهاية العام الحالي؛ مشيرا إلى إطلاق الوزارة للعديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

هالة السعيد: جائحة هالة السعيد: جائحة كورونا فرصة لكل دولة لتوطين الصناعاتشاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها فى المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) فى عام 2019 ، موضحة أن كلاهما يدعم الدول الأفريقية في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان "أفريقيا التي نريد".





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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة "إسكان اجتماعي" بمدينة ناصر الجديدةأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، موضحاً أن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت نحو 98% وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لتسليم الوحدات للفائزين بها في أسرع وقت.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه جارٍ تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية لـ 1200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ، وكذا الكفاءة والجودة في تشطيب الوحدات والعمارات بالمشروع.

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة جنيه واحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً فى مصر، 802 جنيه للجرام، فى حين يسجل سوق الصاغة بمصر تراجعا ملحوظا فى مبيعات المعدن النفيس منذ مطلع 2020.

أسعار الذهب اليوم فى مصر...

عيار 18: 687.40 جنيه

عيار 21 : 802 جنيه

عيار 24 : 916.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6416 جنيها

السعر العالمي : 1800 دولار