شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب استيعاب بيانات سوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب استيعاب بيانات سوق العمل في البلاد والذي سجل بيانات متضاربة عن الشهر الماضي.



كانت وزارة العمل الأسترالية قد أعلنت أمس إضافة الاقتصاد 210.8 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 106 آلاف، وارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى 7.4% من 7.1% في مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاعها على 7.2%.

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من ناحية أخرى، يواجه العالم تفاقما في أزمة فيروس "كورونا" في مختلف الدول خاصة الولايات المتحدة التي تسجل زيادات يومية قياسية الواحدة تلو الأخرى.



مع ذلك، هناك تفاؤل في الأسواق حيال إمكانية تطوير لقاح فعال للوقاية من المرض قريبا حيث كشفت "أسترا زينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد عن إمكانية طرح لقاحهما في سبتمبر/أيلول القادم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6994، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6999 وأقل سعر عند 0.6967.