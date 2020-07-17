تراجع كافة قطاعات البورصة باستثناء صعود الخدمات التعليمية والسلع الأسبوع المنتهى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها قطاع مواد البناء بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.7%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.9%، ثم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، الرعاية الصحية والدوية والعقارات، 4.7%، 4.5%، 4.2%، على التوالي، كما تراجعت قطاعات البنوك والموارد الأساسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.9%، 3.6%، 3.3%، على التوالي.
وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.7%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات أخيراً بنسبة 0.9%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات التعليمية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 1425.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 3.8% مغلقًا عند مستوى 2202.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.53% مغلقًا عند مستوى 12160.04 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 702.43 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 313 مليار جنيه إلى 298.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 182.4 مليار جنيه إلى 177.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%.
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