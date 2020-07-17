س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حاضنات الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحاضنة هى منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال، حيث تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة فى مجال تطوير الأعمال الإبداعية لرواد الأعمال والمبدعين، ويقدم ”الخليج 365”، أسئلة وأجوبتها عنها فيما يلى:

س/ ما هى حاضنات الأعمال؟

الحاضنة هى منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال، حيث تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة فى مجال تطوير الأعمال الإبداعية لرواد الأعمال والمبدعين، "وتشرف على المشروع المصرى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع رواد 2030".

وحاضنات الأعمال اسمها يدل على معناها فالاحتضان يعنى التربية والتنشئة والرعاية، والحاضنة هى كيان ومؤسسة تنموية تهدف بالدرجة الأولى إلى احتضان أفكار مشاريع وشركات ناشئة فى كافة التخصصات والمجالات عن طريق تزويدها بحزمة من الخدمات والموارد مثل التسويق والاستشارات والتدريب والتمويل، كما تهدف الحاضنات من ناحية أخرى إلى تقليل البطالة وتنمية الاقتصاد.

تعتبر حاضنات الأعمال بيئة متكاملة توفر جميع الأدوات والتقنيات وجميع أنواع الدعم للشركات الناشئة كى نمو وتنجح وتستقر، ويمكن أن توفر حاضنات الأعمال استشارات فى الإدارة لرواد الأعمال، وخدمات الدعم المادى إلى جانب حل المشكلات وتخطى الصعوبات التى تواجه رواد الأعمال أثناء إنشاء شركاتهم الناشئة.

س/ ما هى أهمية حاضنات الأعمال؟

1- المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانيات التى تعمل على تسهيل إقامة المشروعات.

2- ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة.

3- ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة.

4- تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.

س/ ما هى مهام حاضنات الأعمال؟

1- تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات

2- توفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية

3- تقديم الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمنشآت الصغيرة

4- توفير التدريب الإدارى أو التقنى لعاملى المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.

س / ما هو دور حاضنات الأعمال مع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية؟

– تساعد الأفراد على إنشاء مشروعات والدخول فى مجال ريادة الأعمال.

– توفير الدعم المادى والتمويل إضافة للتسهيلات القانونية .

– تقديم استشارات فى مجال إدارة المشروعات.

– المساهمة فى توسع الشركة وربطها بالاسواق المحلية وأحيانا الدولية.

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– معالجة أسباب الفشل والضعف فى المشروع الريادى كى ينجح ويستمر.

– تقديم بعض المعلومات الاكاديمية والدورات المطلوبة لتنمية مهارات فريق العمل كى يستطيع المنافسة.

س/ ما هو الهدف من إنشاء حاضنات الأعمال ؟

تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم إحتياجات المجتمع.

احتضان الشركات التي تُلبي الإحتياجات المحلية بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات، بشرط أن يكون لها جدوى إقتصادية وإجتماعية.

توفير الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الإقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة.

التواصل مع الشباب في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، و الشراكات مع الجامعات المحلية والتعليم على الإنترنت.

المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية.

تحفيز الإبتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.

خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات.

س/ ما هي أهم حاضنات الأعمال في مصر حاليا؟

- حاضنة الذكاء الاصطناعى: بالتعاون مع جامعتى الإسكندرية وعين شمس

وهى حاضنة تهدف إلى تشجيع العديد من الشركات الناشئة علي البدء في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعى واحتضان (24) من الشركات التى تسعى الي تقديم الحلول العملية للعديد من المشاكل المعاصرة.

-حاضنة مشرق (في مجال السياحة) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى..

تم برام اتفاقية مع الأكاديمية البحرية في ديسمبر 2018 لإنشاء حاضنة أعمال في مجال إقامة برامج لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحى بجمهورية مصر العربية وقد تم توقيع العقد على هامش فعاليات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة العرب بالإسكندرية وتعطى فرصة للاحتضان لـ(10) شركات.

- حاضنة أعمال (ميكروفكتورى) المصنع المصغر بالتعاون مع مبادرة رواد النيل.

في إطار دعم المناخ الخاص بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة يقوم مشروع رواد 2030 بإنشاء حاضنة صناعية بالتعاون مع مبادرة رواد النيل لدعم الشركات الناشئة والمشروعات المتقدمة واحتضانها باعتبارها مدخلات إنتاج أساسية للصناعات الكبرى.

- الحاضنة المصرية الأفريقية والتى تقدم جميع التدريبات والخدمات أون لاين:

إنشاء أول حاضنة عربية افريقية تعنى بالشباب الأفريقي بحيث تكون منصة للشباب العربي والأفريقي وتكون أول حاضنة أعمال أون لاين تقدم الدعم الفنى والتدريبات اللازمة لرواد الأعمال وتستهدف 500 شركة ناشئة.

وهى حاضنة أعمال عامة تستهدف خدمة شباب شمال الصعيد من حيث المساعدة فى إنشاء المشروعات الصغيرة وتقديم الاستشارات والدعم الفنى والتدريبات اللازمة للشباب وتستهدف الحاضنة احتضان 10 شركات ناشئة.