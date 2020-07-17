شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت في الشهر الجاري بفعل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 3.5 مليون حالة في البلاد.



وكشفت البيانات عن انخفاض المؤشر إلى 73.2 نقطة في يوليو/تموز من 78.1 نقطة في يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاعا إلى 79 نقطة.