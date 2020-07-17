شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات مع التركيز على نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في ظل تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات ومراقبة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 17.3% إلى 1.18 مليون وحدة خلال يونيو/حزيران.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم أنه يدرس فرض حظر للسفر إلى الولايات المتحدة على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم مما يزيد التوترات بين البلدين.



من ناحية أخرى، يقترب عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العامل من 14 مليون حالة في حين توفي نحو 590 ألف شخص جراء إصابتهم بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 26637 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 10428 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3206 نقاط.