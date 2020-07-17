شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض قليلاً مع تجدد القلق من فيروس كورونا والتوترات بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تصاعد المخاوف بشأن فيروس كورونا والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين والتي ربما تفرض قيودا سلبية في الطلب على المعادن.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن انه يدرس فرض حظر على السفر للولايات المتحدة على كافة أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم.



ومن ناحية أخرى، تسبب الفيروس التاجي في إصابة أكثر من 13.85 مليون حالة على مستوى العالم في حين توفي ما يقرب من 590 ألف شخص.

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وذكر محللون أنه في ظل تصاعد التوترات والمخاوف الجيوسياسية والصحية، ربما يتضرر الطلب بشكل كبير على المعادن الصناعية كالنحاس.



كانت أسعار النحاسي عقود تسليم لأجل ثلاثة أشهر قد انخفضت بنسبة 0.2% في تعاملات بورصة لندن إلى 6426.5 دولار للطن وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2% هي التاسعة على التوالي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتشس بنسبة 0.1% إلى 2.89 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.91 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.