شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية منذ بداية شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 1425.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 3.8% مغلقًا عند مستوى 2202.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.53% مغلقًا عند مستوى 12160.04 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 702.43 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 313 مليار جنيه إلى 298.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 182.4 مليار جنيه إلى 177.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 495.4 مليار جنيه إلى 475.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.468 مليار ورقة منفذة على 217 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 16.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.659 مليار ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، ليصل إجمالي قيمة التداول 24 مليار جنيه منذ بداية شهر يوليو.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 16.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 15.7 مليون ورقة منفذة على 1291 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 83.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.62%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 91.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 745.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 92.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 184 ألف عملية.