شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 159.19، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 187.00 إلى 114.01)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.73% بما يعادل 1.17 نقطة ليستقر على سعر 160.50 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 159.19، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 169.94 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد